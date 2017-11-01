ФОТО: 11 000 человек посетили "Котел культуры" с начала председательства Эстонии в ЕС

В октябре завершилось большинство мероприятий высокого уровня, которые проходили в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Во время председательства в культурно-выставочном центре "Котел культуры" прошло 10 неофициальных встреч министров ЕС, а в общей сложности - 36 мероприятий разного масштаба, в рамках которых центр посетили более 11 000 человек.

Об этом в среду, 1 ноября, сообщила пресс-служба Секретариата по делам ЕС Государственной канцелярии.

В сообщении отмечается, что каждый десятый посетитель "Котла культуры" был журналистом.

Мероприятия председательства Эстонии в Совете ЕС, которое длится полгода, проходили как в Таллинне, так и в других странах Европы. В октябре основная работа происходила уже в Брюсселе и Люксембурге. Основным мероприятием председательства стал Цифровой саммит, в котором приняли участие 25 лидеров стран ЕС. В общей сложности саммит посетили 1500 человек, в том числе и 400 журналистов.

"Большинство министров стран ЕС и члены их делегаций посетили Эстонию в июле и сентябре этого года впервые. Отзывы как о содержании дискуссий, о культурной программе, так и о различных площадках для встреч были позитивными", - сказала руководитель организационного комитета председательства Эстонии Пирет Лиллевяли.

По словам Лиллевяли, основным местом проведения мероприятий председательства был выбран "Котел культуры". "Именно своеобразный внешний вид, сохранившиеся части электростанции и внутренний дизайн Vaikla Stuudio в сочетании друг с другом создали очень приятную атмосферу", - пояснила она.

После окончания мероприятий председательства в культурно-выставочном центре будет восстановлен прежний облик. Срок аренды "Котла культуры" Государственной канцелярией заканчивается 2 ноября, хотя после этого в нем пройдет еще шесть экспертных встреч.

"Окончание аренды "Котла культуры" не означает, что председательство закончилось. Несмотря на то, что в Эстонии больше мероприятий не запланировано, напряженные переговоры будут проходить в Брюсселе и Люксембурге, где под председательством Эстонии могут быть приняты важные решения, касающиеся всего Европейского союза", - добавила Лиллевяли.

Эстония будет оставаться председателем в Совете ЕС до конца этого года, после чего передаст эти функции Болгарии.