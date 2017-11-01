Спасательный департамент проведет в Нарве курс спасателя для членов правлений квартирных товариществ

Восточный спасательный центр спасательного департамента 18 и 19 ноября проведет для председателей и членов правления квартирного товарищества и садовых товариществ курс первой ступени, при прохождении которого участники получат знания в области профилактической работы для формирования безопасной жизненной среды и знания, как действовать в случае спасательных работ в сотрудничестве со спасателями. Двухдневное мероприятие пройдет в нарвском бюро превентивной работы спасательного департамента по адресу Вахтра, 3. Подробнее об этом рассказывает руководитель по коммуникации восточного спасательного центра спасательного департамента Евгения Парв: