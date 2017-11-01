Эстонская гимнастка Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины

В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.

"Решение Международной Федерации гимнастики (FIG) о том, что Яаника Вартлаан имеет право выступать за Украину, мы получили два дня назад", - сообщили в среду, 1 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee в секретариате Федерации гимнастики Украины (ФГУ).

Технически процедура смены спортивного гражданства выглядит следующим образом: гимнастка пишет заявлении о своем намерении выступать под флагом другой страны, федерации этих стран выносят свои решения, а затем направляют соответствующие запросы в FIG.

"Мы уведомили FIG о том, что хотели бы видеть Вартлаан в своей сборной. Эстонская федерация со своей стороны также подтвердила, что ничего не имеет против", - добавили в секретариате ФГУ.

Член правления Союза гимнастики Эстонии Наталья Инно сказала, что у Вартлаан было двойное гражданство - Эстонии и Украины.

"По достижению 18-летнего возраста в спорте необходимо решать, какую страну ты будешь представлять. Насколько мне известно, у Яники и ее родителей возникла мысль о получении спортсменкой российского гражданства. Это было обусловлено, во-первых, тем, что она всю жизнь тренировалась в Москве, а во-вторых, к ней был проявлен интерес со стороны олимпийского резерва России. По моей информации, после того, как Вартлаан в прошлом году выиграла чемпионат Эстонии, она подала документы на российское гражданство. А что произошло за последний год - этого я не знаю. На международных соревнованиях в последний год Яника не выступала, поскольку пробиться в сборную России очень тяжело. И летом, насколько я понимаю, она захотела выступать за Украину", - рассказала Наталья Инно.

"В Украинской федерации гимнастики сейчас не лучшие времена - бронзовый призер Олимпиады Анна Ризатдинова ждет ребенка, а Виктория Мазур вышла замуж и решила закончить спортивную карьеру. Поэтому руководство федерации заинтересовано в привлечении новых сильных спортсменов. Думаю, что так и было сделано предложение Янике Вартлаан. Со своей стороны мы пытались убедить ее выступать под флагом Эстонии, но, к сожалению, Яника и ее семья решили иначе", - добавила Инно.

"У нас было право применить к Вартлаан карантин, но, давая добро на ее переход, мы исходили из интересов спортсменки. Нет смысла удерживать спортсмена, который не хочет представлять страну. Пускай она себя пробует, дай Бог, чтобы у нее все получилось", - заключила Наталья Инно.

Получить комментарии ни самой Яники Вартлаан, ни вице-президента и старшего тренера Федерации гимнастики Украины Ирины Дерюгиной пока не удалось.