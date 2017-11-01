ФОТО: после длительной реконструкции вновь открылся погранпункт "Нарва-2"

Сегодня, 1 ноября, министр внутренних дел Андрес Анвельт открыл пешеходный пограничный пункт "Нарва-2", который был закрыт на реконструкцию в 2015 году.

На церемонии открытия министр отметил, что до закрытия пунктом пропуска "Нарва-2" для ежедневного пересечения границы пользовались свыше 800 человек, которые более двух лет были вынуждены пользоваться гораздо более длинным путем через мост Сыпрузе.

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви сказал, что пункт пропуска "Нарва-2" представляет собой достойные ворота для прибывающих в Европейский союз.

"Установлена система видеонаблюдения, обновлен терминал, созданы условия для пересечения границы людьми с физическими недостатками"

Пешеходный пограничный пункт как на эстонской, так и на российской стороне, нуждался в обновлении. Мост, соединяющий эти пункты, был амортизирован.

В ходе реконструкции в пункте пропуска "Нарва-2" была установлена система видеонаблюдения, обновлен терминал, созданы условия для пересечения границы людьми с физическими недостатками. Был тщательно отремонтирован пешеходный мост, на мосту построена галерея, на площади перед пунктом пропуска положено новое дорожное покрытие.

Расположенный на стороне Российской Федерации пешеходный пункт пропуска "Ивангород" был снесен, и вместо него был построен абсолютно новый терминал пограничного контроля. Также в новом пункте пропуска установлена комплексная охранная система, построены наружные инженерные сети и укреплена набережная.

Работы по реконструкции пункта пропуска "Нарва-2" и моста завершились уже в декабре 2015 года, но они оставались закрыты в связи с крупномасштабными строительными работами на пункте пропуска с российской стороны.

"Нарва-2" предназначен только для пешеходов

Пересечение границы с товаром, подлежащим декларированию, по-прежнему будет осуществляться только через пункт "Нарва-1". В зимнее время пункт пропуска "Нарва-2" работает с 7:00 до 19:00 и в летнее время с 8:00 до 19:00.

Пограничные пункты "Нарва-1" (автомобильный пункт пропуска) и "Нарва-2" (пешеходный мост) были реконструированы в 2015–2016 годах на средства Программы трансграничного сотрудничества "Эстония-Латвия-Россия" Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI) и на средства из государственного бюджета Эстонии.

Всего в реконструкцию двух пунктов было инвестировано более 10 миллионов евро, 40% из которых финансировались Европейским союзом.

Стоимость реконструкции пограничного пункта "Нарва-2" и пешеходного моста составила 957 000 евро.