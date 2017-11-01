В среду днем облачно и осадки, 0..+8

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.
В следующую среду, 8 ноября, Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), которого СМИ называют одним из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии.
Во вторник, 31 октября, Маардуское горсобрание переизбрало руководителем местной администрации Владимира Архипова.
В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.
Фасад Тартуской художественной галереи украсила работа под названием "Вторник" американского иллюстратора и дизайнера Ваграма Мурадяна, передает "Актуальная камера".