Признанный виновным в коррупции глава Тартуской волости должен выплатить 54 000 евро

В среду, 1 ноября, Тартуский уездный суд признал старейшину Тартуской волости Айвара Соопа (56) виновным в коррупционных правонарушениях и приговорил к его к однолетнему условному лишению свободы. Также ему придется выплатить в пользу государства 54 115 евро. Помимо этого Соопу в течение трех лет нельзя будет работать в публичном секторе.

Таким образом приговор оказался более суровым, чем хотела Лыунаская окружная прокуратура. Накануне в ходе прений сторон, как писал rus.err.ee, окружной прокурор Марге Пюссь потребовала признать Соопа виновным в предъявленном ему обвинении и вынести ему наказание в виде штрафа на сумму 25 964 евро. В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайстовала об установлении Соопу запрета в течение года занимать пост, требующий выполнения публичных функций.

Защитник Соопа в суде, присяжный адвокат Урмас Кыргесаар попросил оправдать его подзащитного. Об оправдании попросил в своем последнем слове в суде и сам Сооп.

В законную силу решение Тартуского уездного суда не вступило.

Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

В результате этих соглашений волость выплатила фонду, который возглавлял признанный виновным в коррупции бывший мэр Калласте Виктор Нукка, свыше 100 000 евро. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения. Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил свой личный автомобиль горючим за счет бюджетных средств.

Айвар Сооп руководит Тартуской волостью с 1993 года. С 2012 года он состоит в рядах Союза Отечества и Res Publica, но на время уголовного разбирательства приостановил членство в партии.

Досудебное расследование провело бюро расследований коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции, руководила им Лыунаская окружная прокуратура.