Население Таллинна за этот год выросло на 4 500 человек ({{commentsTotal}})
По данным регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 ноября 2017 года были зарегистрированы 448 952 человека. С начала текущего года население эстонской столицы увеличилось на 4429 человек.
Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии Таллинна.
В октябре в Таллинне зарегистрировали 628 новых жителей.
Таллинн и Харьюский уезд остаются одними из немногих регионов Эстонии, в которых растет население. В большинстве других регионов наблюдается противоположная тенденция.
Редактор: Сергей Михайлов