Уже в ноябре полиция проведет конкурс на закупку электрошокеров

Департамент полиции и погранохраны в ноябре объявит тендер на закупку электрошокеров. Затем будет проведено обучение и оружие распределят между полицейскими.

Об этом, как в среду, 1 ноября, передает служба новостей "Радио4", сообщил ответственный в департаменте за вооружение Георг-Томек Трушкин.

В числе первых электрошокеры получат сотрудники отрядов полиции быстрого реагирования. Постепенно планируется, что электрошокерами будут оснащены все патрули.

Во вторник вечером гендиректор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер рассказал ERR, что патрульные полицейские получат электрошокеры летом следующего года.