Уже в ноябре полиция проведет конкурс на закупку электрошокеров ({{commentsTotal}})
Департамент полиции и погранохраны в ноябре объявит тендер на закупку электрошокеров. Затем будет проведено обучение и оружие распределят между полицейскими.
Об этом, как в среду, 1 ноября, передает служба новостей "Радио4", сообщил ответственный в департаменте за вооружение Георг-Томек Трушкин.
В числе первых электрошокеры получат сотрудники отрядов полиции быстрого реагирования. Постепенно планируется, что электрошокерами будут оснащены все патрули.
Во вторник вечером гендиректор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер рассказал ERR, что патрульные полицейские получат электрошокеры летом следующего года.
Редактор: Сергей Михайлов