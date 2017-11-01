Банк Эстонии: темп роста цен на недвижимость стабилизировался, кредитоспособность выросла

По оценке Банка Эстонии, чувство уверенности и финансовая стабильность национальной экономики остаются на хорошем уровне, но правительству следует избегать ее чрезмерного стимулирования.

По словам зампредседателя Банка Эстонии Мадиса Мюллера, сбережения населения и прочие финансовые активы за год выросли, передает в среду, 1 ноября, портал ERR Uudised.

Рост цен на недвижимость стабилизировался и остается в пределах 5% в год, что соответствует темпу роста зарплат. При этом на рынке число заключаемых сделок на рынке увеличилось на 10%.

Кроме того, выросло число предложений, есть много новых девелоперских проектов. Число выданных разрешений на строительство по сравнению с ситуацией годичной давности выросло на 20%, а в Таллинне - на 40%.

Растущее число предлагаемых на рынке квартир должно оказать понижающее воздействие на стоимость аренды.

Кредитный портфель за год вырос на 6,5%, а сумма автокредитов - на целых 15%, что свидетельствует о чувстве уверенности людей.

Также увеличился портфель долгосрочных кредитов предприятий на финансирование основных средств.

Быстрый рост кредитования отмечается во всех секторах, а наивысший темп достигнут в сегменте жилищных кредитов. Кредиты строительному сектору, которые до этого быстро росли, банки в последнее время ограничили.

Хотя рост зарплат повлиял и на расходы эстонских банков, они смогли сэкономить за счет других расходов, поэтому рост зарплат не оказал негативного влияния на финансовые результаты банков.

По последним данным, рост цен на недвижимость замедлился и в Швеции, хотя это может оказаться временным явлением. Слишком быстрый рост цен на недвижимость в Швеции может негативно сказаться на Эстонии из-за шведских банков.

Опасность чрезмерного стимулирования экономики

Глава Банка Эстонии Ардо Ханссон пояснил, что если финансовое состояние шведских банков будет переоценено, это отразится и на эстонской экономике: процентные ставки начнут повышаться, что может поставить в сложное положение некоторые фирмы.

Второй риск макроэкономический: если доходы компаний не растут на фоне постоянного роста расходов, то предприятия в итоге начинают испытывать трудности. Этот риск начал уменьшаться благодаря росту экспортного потенциала, который привел и к повышению прибылей компаний. В связи с этим риски в краткосрочной перспективе снизились.

С другой стороны, рост продаж на мировом рынке может оказаться временным, а темп экономического роста не может долго оставаться таким высоким, как в последние кварталы. Сейчас Эстония находится в фазе высокой экономической конъюнктуры, поэтому правительству не следует чрезмерно стимулировать экономику, считает Ханссон. "Правительству не следует быть тем учреждением, которое разгоняет весь тренд", - подчеркнул глава Банка Эстонии.

По методике Банка Эстонии LHV Pank стал важным участником рынка наряду с банками Swedbank и SEB, поэтому к LHV теперь применяется требование о дополнительном буфере капитала в размере 0,5% в отношении всей рискованной позиции. Для Swedbank и SEB продолжит действовать прежняя ставка буфера в размере 2%.

Критерии Банка Эстонии касаются объемов операций. Поскольку данные о недавно учрежденном банке Luminor у Банка Эстонии пока отсутствуют, решение по этому банку принять еще нельзя.

По оценке центробанка, введенный для банков авансовый налог на прибыль приведет к увеличению выплат дивидендов. В свою очередь, это уменьшит доступные собственные средства банков и их устойчивость. Уменьшение мотивации к накоплению капитала является проблемой в первую очередь для банков с небольшим капиталом, которые находятся в фазе роста.

Введение новых правил налога на прибыль только для кредитных учреждений может способствовать перемещению кредитного портфеля в дочерние предприятия, что затруднит надзор и решения кризисных ситуаций, предупредил Банк Эстонии.