Эксперт по практической стрельбе: в ситуации на Вабадузе полиция поступила правильно

Президент Таллиннского клуба практической стрельбы и преподаватель огневой подготовки Дмитрий Удрас считает, что у полицейских, которые во вторник днем смертельно ранили разгуливающего по центру Таллинна с ножами в руках мужчину, не было иного выхода - выстрел в конечность не гарантировал бы прекращение атаки, а в случае промаха, в опасности оказались бы случайные прохожие.

"В момент атаки этого человека на полицейского на чаше весов была жизнь полицейского против жизни преступника с ножом. Естественно, выбор был однозначен, в данном случае полицейский защищался и действовал на основании статьи № 28 Пенитенциарного кодекса. Эта статья говорит о праве человека на самозащиту, когда речь идет об угрозе его жизни", – комментирует Удрас.

Важно понимать, что полицейские не стреляли даже после того, как преступник не подчинился их требованиям, отметил эксперт по стрельбе в передаче "Кофе+".

Более того, как подчеркнул Удрас, применение нелетальных спецсредств или стрельба по конечностям не гарантировала бы в критической ситуации стопроцентную эффективность.

"То, что пуля его остановила с первого выстрела — это случайность. Просто удачно попали. Если бы попали в другую область тела, например, в руку, то вероятность того, что после этого он прекратил бы нападение – очень низкая. И существует множество примеров, когда преступник, получив множественные ранения, не останавливается," – поясняет свою мысль Удрас.

"Люди, которые говорят о выстреле в ногу или руку, не совсем представляют себе, что такое огневой контакт и стремительность."

Специалист по стрельбе также добавил, что в случае промаха, на линии огня мог оказаться случайный прохожий. А вероятность промаха, по словам стрелка, была очень высока.

"Я думаю, что люди, которые говорят о выстреле в ногу или руку, не совсем представляют себе, что такое огневой контакт и стремительность. Я участвовал в четырех Чемпионатах мира по стрельбе, но я бы не взялся стрелять в руку или в ногу. Очень легко промахнуться", – говорит Удрас.

Удрас также отметил, что полицией были произведены три предупредительных выстрела, хотя при угрозе жизни закон не требует от полицейского делать предупредительный выстрел — можно сразу стрелять на поражение.

Напомним, что 31 октября на площади Вабадузе в центре эстонской столицы полиция открыла огонь по размахивавшему ножом мужчине, который затем скончался в больнице.