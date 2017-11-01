Двойное убийство в московском колледже: студент убил преподавателя и покончил с собой

Конфликт на почве неприязненных отношений между студентом и преподавателем ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в колледже на западе Москвы мог стать причиной произошедшего в учебном заведении двойного убийства.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между студентом и преподавателем произошел конфликт, после чего один из них нанес несколько ударов оппоненту, а потом покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, один из убитых был преподавателем ОБЖ. "Он вел ОБЖ и получал благодарности за преподавательскую деятельность", - отметил источник.

В настоящее время на месте работают оперативники уголовного розыска полиции Москвы, выясняются подробности инцидента, опрашивается руководство колледжа, преподаватели, а также однокурсники погибшего студента.

Как сообщалось ранее, в Москве в здании Западного комплекса непрерывного образования на Гвардейской улице, дом 15, были обнаружены тела преподавателя, 1973 года рождения, а также учащегося, 1999 года рождения, с множественными колото-резаными ранениями в области шеи. По факту убийств возбуждено уголовное дело.