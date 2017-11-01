Ветеринарная лечебница Пийра признана памятником культуры

Благодаря модной архитектуре и хорошо сохранившемуся интерьеру, фрескам и авторской мебели речь идет о выдающемся образце эстонской архитектуры 1970-х годов, сообщила в среду, 1 ноября, пресс-служба Министерства культуры.

По словам советника Министерства культуры по вопросам охраны старины Лийны Янес, здание имеет большую ценность, потому что сохранился как внутренний, так и внешний дизайн того времени.

"Здание построено не по типовому, а по спецпроекту, поэтому оно было очень модным в свое время - четкие геометрические объемы и фасад, разделенный вертикальными полосами", - сказала Янес.

Она добавила, что в зале второго этажа сохранился интерьер, созданный в сотрудничестве дизайнера по интерьерам и художника, специально созданная Майей Лауль для этого дома мебель, а также фрески Эвы Янес.

"Внутренний дизайн - это быстро исчезающее искусство, на его фоне интерьер Пийра на самом деле уникален. Фрески Эвы Янес сохранились и в других местах, но здесь они в хорошем состоянии, потому что дом все время был в использовании", - сказала Янес.

Архитектором модернистского здания, строительство которого было завершено в 1976 году, был Арви Аасмаа. Это было модное и комплексное здание для контор и лабораторий, которое играло важную роль в развитии ветеринарии здешнего региона и всей Эстонии. Ветеринарные комплексы такого вида в Эстонии больше не строили.

Пийраская ветеринарная лечебница находится в открытом пользовании как офисное и административное здание и сегодня, ее основная функция сохранилась, здесь сейчас работает ветеринарный центр Ляэне-Вирумаа. Здание принадлежит АО Riigi Kinnisvara.