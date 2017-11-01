Эстонские компании предлагают в Астане полный спектр услуг в сфере транспорта и логистика

На открывшейся 1 ноября международной выставке TransKazakhstan/Translogistica-2017 эстонские компании, работающие на объединенном стенде, представят посетителям и гостям выставки полный спектр транспортно-логистических услуг высокого качества и по различным видам грузов.

"Стало доброй традицией представление Эстонии на выставках транспортно-логистических услуг совместным, национальным стендом. В этот раз на стенде Эстонии будут работать 9 компаний: Таллиннский порт и порт Силламяэ, портовый оператор самого крупного контейнерного терминала - компания Transiidikeskuse AS, Эстонская железная дорога и компания EVR Cargo, терминал наливных грузов Vesta Terminal Tallinn, а также ведущие экспедиторские компании CF&S, Intopex Forward, Narva Logistics. Совместное представление компаний на национальном стенде позволяет представить различные аспекты транспортно-логистического бизнеса Эстонии", - рассказала руководитель проекта национального стенда член правления BaltMarketConsult Татьяна Ерёмина.

"Новый шелковый путь, транспортные коридоры из Китая через Казахстан в страны Скандинавии и Европу – это те направления, где Эстония может предложить полный спектр транспортно-логистических услуг высокого качества и по различным видам грузов. С таким настроением компании Эстонии ждут своих посетителей на выставке", - добавила Ерёмина.

В этом году на выставке представлено более 80 компаний из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Литвы, России, Украины и Финляндии. Свои национальные стенды представяют Латвия и Эстония.

Работу национального стенда Эстонии поддерживает государство через Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS).

Выставка TransKazakhstan – это площадка транспортных услуг, ежегодно привлекающая ведущих специалистов из разных стран мира. В 2016 году в работе выставки участвовали 130 компаний из 17 стран.

На TransKazakhstan демонстрируется полный комплекс отраслевых решений — от транспортно-экспедиторского обслуживания до программного обеспечения и оборудования для обработки грузов

С момента своего дебюта в 1996 году, выставка TransKazakhstan стала важнейшим событием транспортной, логистической, машиностроительной и смежных отраслей в Центральной Азии.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, АО НК "Казахстан Темир Жолы", Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов и Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан.

Выставка TransKazakhstan/Translogistica-2017 проходит в столице Казахстана Астане с 1 по 3 ноября.