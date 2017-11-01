Читатель спрашивает: почему из-под колес трамваев летят искры?

На прошлой неделе во время листопада внимательные жители Таллинна заметили искры под колесами трамвая, а некоторые даже почувствовали в салоне запах гари. Портал ERR Novaator задал ученым ТТУ вопрос о причине этого явления.

"Речь идет об электрическом явлении. Листья на трамвайных путях ослабляют контакт между колесами и рельсами – трамвай заземляется через колеса, а напряжение он получает через находящиеся наверху провода", – пояснил инженер института электроэнергетики и мехатроники Пауль Таклая.

Во время разгона происходит наибольшее энергопотребление.

"Большой ток и плохой электрический контакт означает очень высокий уровень теплоотдачи. В данном случае – искры из-под колес", – добавил Таклая.

"Обычно такая проблема возникает у электричек, трамваев и троллейбусов, если провода обледенели (или при другом так называемом загрязнении)", – сказал инженер.

Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR