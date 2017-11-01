Кландорф, скорее всего, останется вице-мэром Таллинна

Нынешний вице-мэр Таллинна Калле Кландорф (Центристская партия) скорее всего, продолжит работу на своей должности и в новом составе мэрии. Об этом он сказал ERR после пресс-конференции горуправы.

"Если мне будет сделано это предложение, то я готов продолжать работу на своем прежнем месте. Но официально это станет известно после того, как состоится заседание совета", - сказал Кландорф новостному порталу ERR.

Будут большие изменения

По словам Кландорфа, избрание Таави Ааса мэром столицы и уход со своих постов нескольких вице-мэров приведет к значительным изменениям в составе горуправы.

"Действительно, состав горуправы изменится довольно сильно из-за того, что уйдут со своих постов несколько вице-мэров. Один из вице-мэров - Таави Аас - является кандидатом в мэры, и если он уходит с должности вице-мэра, то он больше не сможет заниматься своей работой как вице-мэр. У нас будет довольно много изменений”, - отметил Кландорф.

"На должности вице-мэров есть довольно много кандидатов, как из членов Рийгикогу, так и из состава предыдущей фракции, а не только из числа нынешних вице-мэров. У нас достаточная скамейка запасных, у нас нет недостатка в хороших людях", - добавил Кландорф.

Председатель Центристской партии Юри Ратас вечером в среду, 1 ноября, на собраниии столичного совета центристов внесет предложения по кандидатурам председателя Таллиннского горсобрания, его заместителей, мэра и председателя фракции, сообщила пресс-служба Центристской партии. Кландорф сказал, что кандидатуры вице-мэров в этот раз не обсуждались, и Таави Аас сформирует свою команду к следующей неделе.

Будет ли Кылварт председателем горсобрания?

Новостной портал ERR написал неделю назад, что коалиция центристов и социал-демократов в Таллинне не состоялась из-за того, что Центристская партия хочет выдвинуть Михаила Кылварта в председатели Таллиннского городского собрания.

Сам Кылварт сказал ERR в среду, что он не хочет пока это комментировать. "Когда будет сделано официальное предложение, тогда я смогу и прокомментировать", - ответил он.

Калле Кландорф также не захотел комментировать возможность, что Кылварт будет избран председателем Таллиннского городского собрания.

"Конечно, Михаил Кылварт - очень сильный кандидат, учитывая то, какое количество голосов он получил на выборах и его большой опыт работы в управе Таллинна, но я не являюсь членом Таллиннского совета партии и не буду комментировать этот вопрос", - сказал Кландорф.