Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.

Начнем с обуви. Кроссовки разных моделей и расцветок присутствуют в большинстве коллекций и сочетаются не только со спортивными комплектами (предназначенными, правда, отнюдь не для стадиона), но и с утонченными юбками и платьями из тонких тканей пастельных тонов. Не забыты опять и носки - уже не пестрые и блестящие, а более спокойные по расцветке, но неизменно выглядывающие из обуви - тех же кроссовок или грубоватых ботинок. Один из популярнейших латвийских брендов Nolo (по секрету - с ноября должен быть представлен в таллиннском "Каубамая") сочетает носки даже со шлепанцами.

Последние, пожалуй, вообще являются своеобразным хитом предстоящего сезона в странах Балтии (в модных европейских глянцах, к слову, они присутствовали еще в прошлом году): в весенне-летних коллекциях представлены яркие или мохнатые, или даже украшенные лентами и пайетками гламурные шлепанцы. Привычные сапоги, туфли и босоножки на каблуках дизайнеры сочетали лишь с немногими моделями одежды.

Из запомнившихся мелких деталей можно отметить мелкие надписи - латиницей, кириллицей, в зеркальном отражении - не только на предметах одежды, но и на теле - запястьях, ногах, шее.

Цвета - пастельные, преимущественно однотонные. В молодежной коллекции One Wolf было немало просто белых футболок - в чем состоял своеобразный шик.

И, наконец, фасоны и ткани

Бросилась в глаза многослойная полупрозрачная фактура: юбки или брюки из тонкой прозрачной сеточки поверх основной ткани или просто на голое тело есть даже в детских коллекциях. Колготки, кстати сказать, по-прежнему не в фаворе.

Одновременно, и - как бы в полный противовес - в коллекциях есть и костюмы из серо-синего денима.

Юбки - той странной средней длины, которую не всегда носишь с уверенностью, а брюки - широкие, но не только длинные. Разная длина брюк помогает сочетать их с наиболее удобной для вас обувью, да и практична в наших погодных условиях.

Одним словом, в моде по-прежнему непринужденный стиль, смешение классических и спортивных элементов, что позволяет чувствовать себя современно и удобно не только во время воскресного шопинга, но и на работе или же гламурной вечеринке.