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Элина Нечаева и Артем Савицкий попробуют силы в конкурсе Eesti Laul-2018 ({{commentsTotal}})

Eesti Laul/Евровидение
Элина Нечаева вела полуфиналы Eesti Laul-2017.
Элина Нечаева вела полуфиналы Eesti Laul-2017. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Eesti Laul/Евровидение

Срок подачи композиций для участия в музыкальном конкурсе Eesti Laul-2018 истек в среду в 15:00.

Одним из конкурсантов, заявивших об участии в последний момент, был Артем Савицкий, передает menu.err.ee. "Композиция была закончена прошлым вечером, как всегда", – сказал Савицкий.

Ведущая полуфиналов Eesti Laul-2017 оперная певица Элина Нечаева в этот раз попробует попасть на конкурс в роли участницы. "Это был классный опыт, было очень интересно, но я все же певица и хотелось бы петь", – пояснила Нечаева.

По словам певицы, композиция создана в сотрудничестве с Михкелем Маттисеном и Тимо Вендтом. Это смесь оперного вокала и электронной музыки. "Я думаю, что это та самая ниша, которая в эстонской музыкальной культуре остается свободной, и ее надо заполнять", – сказала Нечаева.

Предварительный выбор сделает жюри из 15 экспертов из Эстонии и из-за рубежа. Каждый из них прослушает песню и оценит по системе от 0 до 5. Затем жюри отберет 15 песен, остальные пять полуфиналистов определят организаторы Eesti Laul.

Участники, прошедшие в полуфиналы, станут известны 19 и 20 декабря.

Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 17 февраля.

Финальный концерт Eesti Laul-2018 пройдет 3 марта в Saku Suurhall. Его победитель будет представлять Эстонию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

Редактор: Ирина Киреева

eesti laulевровидениеэлина нечаева


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