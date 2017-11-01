ФОТО: Эстония представила форму олимпийской сборной

Остается ровно 100 дней до открытия Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее в городе Пхёнчане. По этому случаю Олимпийский комитет Эстонии представил форму олимпийской сборной.

Форма эстонских спортсменов изготовлена компанией Salomon. Окончательный состав эстонской команды на Олимпийские игры будет определен к концу января.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2018, в программу добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким образом общее количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102.