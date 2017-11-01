rus.err.ee

ФОТО: Эстония представила форму олимпийской сборной ({{commentsTotal}})

Спорт
Форма эстонской сборной для Олимпиады-2018
Фотогалерея
32 фотографий
Фото: Форма эстонской сборной для Олимпиады-2018 Автор: Анна Аурелиа Минев/ERR
Спорт

Остается ровно 100 дней до открытия Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее в городе Пхёнчане. По этому случаю Олимпийский комитет Эстонии представил форму олимпийской сборной.

Форма эстонских спортсменов изготовлена компанией Salomon. Окончательный состав эстонской команды на Олимпийские игры будет определен к концу января.

Олимпийские игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2018, в программу добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким образом общее количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102.

Редактор: Надежда Берсенёва

олимпиадаформа сборной эстонии


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

обновление ид-карт осложнилось
ЭСТОНИЯ
стрельба на площади Вабадузе
17:44
16:26
13:58
14:42
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Швыдкой в студии "Актуальной камеры"

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

ЭКОНОМИКА
31.10

Эстонская касса по безработице и Swedbank AS заключили соглашение о сотрудничестве

31.10

Оборот Eesti Energia в третьем квартале снизился на 8%

31.10

A&R Carton инвестирует 6 млн евро в расширение производства

31.10

Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

31.10

Продавцы топлива и продуктовые магазины Эстонии в сентябре потеряли часть выручки

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
17:17

Центристы обсудят в среду кандидатов в мэры Таллинна и председателя горсобрания

16:57

Несколько бюро обслуживания полиции откроются в субботу для обновления ID-карт

16:45

ФОТО: Эстония представила форму олимпийской сборной

16:29

Людмила Янченко переизбрана мэром Кохтла-Ярве

16:23

Элина Нечаева и Артем Савицкий попробуют силы в конкурсе Eesti Laul-2018

16:22

Кландорф, скорее всего, останется вице-мэром Таллинна

15:21

Эстонские компании предлагают в Астане полный спектр услуг в сфере транспорта и логистика

15:08

Банк Эстонии: темп роста цен на недвижимость стабилизировался, кредитоспособность выросла

15:07

Читатель спрашивает: почему из-под колес трамваев летят искры?

15:02

Ветеринарная лечебница Пийра признана памятником культуры

14:40

В московском колледже студент убил преподавателя и покончил с собой

14:30

Эксперт по практической стрельбе: в ситуации на Вабадузе полиция поступила правильно

14:06

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

13:58

Уже в ноябре полиция проведет конкурс на закупку электрошокеров

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: