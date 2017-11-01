Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне (Таммсааре и Пинна), Пярну, Тарту и Йыхви не только продлят работу в будние дни, но будут работать и в субботу, хотя в выходные дни бюро будут принимать клиентов только для обновления сертификатов ID-карты или получения документа.

Об этом сообщила в среду вечером, 1 ноября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

В пресс-службе напомнили, что в будние дни часы работы многих бюро также продлены до 18:00.

Уточненный график работы бюро обслуживания:

Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн – Пт 9.00 – 18.00, Сб 10-15

Йыхви: Пн, Вт, Ср, Пт 9.00 – 17.00, Чт 9.00 – 18.00, Сб 10-15

Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пн, Вт, Ср, Пт 9.00 – 17.00, Чт 9.00 – 18.00.

Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн – Пт 9.00 – 17.00

Кярдла: Пн – Чт 9.00 – 17.00

12 ноября будут открыты временные пункты для обновления ID-карт в торговых центрах Ülemiste в Таллинне, Lõunakeskus в Тарту, Kaubamajakas в Пярну, Astri в Нарве и Jewe в Йыхви. В таких пунктах обновить ID-карты помогут сотрудники Департамента полиции и погранохраны.

Обновление уязвимых ID-карт

В начале сентября Департамент государственной инфосистемы Эстонии (RIA) со ссылкой на международных экспертов сообщил об обнаружении потенциальной уязвимости в ID-картах, выданных после 16 октября 2014 года, т.е. примерно 800 000 документов. Как пояснили в полиции, теоретически карты с такой уязвимостью можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без ПИН-кодов к ней.

Разработанное RIA к концу октября техническое решение предусматривает обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт, которое должно устранить этот риск. Однако, как признают сами разработчики, это решение не совершенно.

В частности, за сутки оно позволяет обновить не более 15 000 карт. Поскольку уязвимых карт насчитывается около 800 000, и они будут отключены от электронных услуг уже к середине ноября, то многие их владельцы несколько недель не смогут пользоваться такими услугами.

В тестовом режиме удаленное обновление ID-карт стало доступным с 25 октября, и 31 октября RIA рекомендовал начать обновление карт всем пользователям, но практически сразу в процессе возникли сбои.

По положению на 31 октября свои ID-карты обновили 20 000 человек.

Уязвимые карты можно будет обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты необновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.