Центристы обсудят в среду кандидатов в мэры Таллинна и председателя горсобрания ({{commentsTotal}})
В среду вечером, 1 ноября, Таллиннский совет Центристской партии обсудит кандидатуры мэра столицы и председателя горсобрания.
Председатель Центристской партии Юри Ратас внесет предложения по кандидатурам председателя Таллиннского горсобрания, его заместителей, мэра и председателя фракции, сообщила пресс-служба Центристской партии.
В настоящее время председателем горсобрания является Калев Калло, которому проходит по коррупционному делу. Обязанности мэра столицы исполняет Таави Аас.
В выпуске "Актуальной камеры" в 18 часов будет прямое включение с собрания Таллиннского совета Центристской партии.
Редактор: Надежда Берсенёва