В среду вечером, 1 ноября, Таллиннский совет Центристской партии обсудил кандидатуры мэра столицы и председателя горсобрания.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил в прямом эфире "Актуальной камеры", что Таллиннский совет Центристской партии представил Михаила Кылварта кандидатом в председатели горсобрания, а кандидатом в мэры Таллинна - Таави Ааса.

Кандидатом в замы председателя горсобрания назван Тойво Тоотсен, который ранее был председателем фракции.

Также совет предложил выбрать Михаила Кылварта председателем фракции Центристской партии в горсобрании. Его заместителями утверждены Тойво Тоотсен, Маргарита Черногорова, Леонид Михайлов и Тийт Терик.

Еще Ратас сообщил, что центристы намерены сотрудничать с партией "Зеленые Эстонии".

В настоящее время председателем горсобрания является Калев Калло, который проходит по коррупционному делу. Обязанности мэра столицы исполняет Таави Аас.