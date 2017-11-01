Ратас в прямом эфире "АК": Кылварт – кандидат в председатели горсобрания ({{commentsTotal}})
В среду вечером, 1 ноября, Таллиннский совет Центристской партии обсудил кандидатуры мэра столицы и председателя горсобрания.
Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил в прямом эфире "Актуальной камеры", что Таллиннский совет Центристской партии представил Михаила Кылварта кандидатом в председатели горсобрания, а кандидатом в мэры Таллинна - Таави Ааса.
Кандидатом в замы председателя горсобрания назван Тойво Тоотсен, который ранее был председателем фракции.
Также совет предложил выбрать Михаила Кылварта председателем фракции Центристской партии в горсобрании. Его заместителями утверждены Тойво Тоотсен, Маргарита Черногорова, Леонид Михайлов и Тийт Терик.
Еще Ратас сообщил, что центристы намерены сотрудничать с партией "Зеленые Эстонии".
В настоящее время председателем горсобрания является Калев Калло, который проходит по коррупционному делу. Обязанности мэра столицы исполняет Таави Аас.
Редактор: Надежда Берсенёва