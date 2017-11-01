ФОТО: в рамках испытаний стоимостью 100 000 евро в Вяйке-Маарья подожгли дом

В среду на учебной площадке школы спасателей, находящейся недалеко от Вяйке-Маарья, прошли масштабные испытания по пожарной безопасности.

В ходе учений подожгли двухэтажное строение с поперечно-сшитой несущей конструкцией, чтобы проверить его огнеустойчивость. С помощью огня изучали влияние различных факторов на развитие пожара и проверили разнообразные фасадные материалы и системы, передает ERR uudised.

Данные о развитии пожара собирали при помощи почти 160 измерительных пунктов. Измерили различие температуры в разных слоях конструкции и на разной высоте, движение потоков воздуха и т.д.

К организации испытаний стоимостью более 100 000 евро было привлечено много участников как со стороны частного сектора, так и государственно, среди них были, например, Riigi Kinnisvara, ТТУ, Arcwood, Raitwood и EnerEST.