Актуальная камера 1.11.2017 (18:00)

Сегодня, 1 ноября, министр внутренних дел Андрес Анвельт открыл пешеходный пограничный пункт "Нарва-2", который был закрыт на реконструкцию в 2015 году.
Департамент полиции и погранохраны в ноябре объявит тендер на закупку электрошокеров. Затем будет проведено обучение и оружие распределят между полицейскими.
Во вторник, 31 октября, Маардуское горсобрание переизбрало руководителем местной администрации Владимира Архипова.
В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.
Министр культуры Индрек Саар объявил памятником культуры административное здание ветеринарной лечебницы Пийра, находящейся под Раквере.