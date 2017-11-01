Актуальная камера 1.11.2017 (18:00)

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Михаил Швыдкой в студии "Актуальной камеры"

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

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