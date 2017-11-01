Мэром Нарвы избран Тармо Таммисте

На проходящем в среду, 1 ноября, заседании горсобрания Нарвы мэром города вновь избран Тармо Таммисте.

На пост мэра Нарвы претендовали два кандидата — нынешний мэр, представитель Центристской партии Тармо Таммисте и представитель избирательного союза "Наша Нарва" ректор Академии МВД Катри Райк.

"Мэром выбрали Тармо Таммисте. За него проголосовал 21 депутат. Катри Райк получила 7 голосов", - сказал порталу rus.err.ee депутат горсобрания от избирательного союза "Наша Нарва" Антс Кутти.

Кутти добавил, что вице-мэры будут выбраны на следующем заседании горсобрания 7 ноября. "Вице-мэров представит уже Тармо Таммисте".

Напомним, на состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия получила 23 места в Нарвском горсобрании, а избирательный союз "Наша Нарва" - восемь.

Тармо Таммисте был мэром Нарвы в период 2002-2013 годов. Он вновь вступил в эту должность в 2015 году.