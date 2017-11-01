МОК отстранил двух российских лыжников от участия в ОИ и аннулировал их результаты в сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи. Об этом на своем сайте сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

"Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда после слушаний в понедельник, 30 октября 2017 года, признала виновными двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова - в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4х10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после - остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

Как отмечает адвокат в своем заявлении, такое решение МОК выходит далеко за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, и подчеркивает, что рассмотрение дела проходило без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств, и идет в разрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда (CAS). "Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств", - добавил адвокат.

Ранее Вишеманн подчеркивал, что CAS, рассматривавший дела спортсменов, счел существующие данные недостаточными для признания вины Легкова и Белова, по причине чего постановил снять с них временное отстранение. Кроме того, он обратил внимание на то, что расследование независимой комиссии WADA о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне "системе поддержки допинга" не доказывает вину конкретных спортсменов, равно как и свидетельства информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Отстранение российских лыжников

FIS, руководствуясь выводами второй части доклада Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.