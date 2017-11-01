Поиски пропавшего в Пярну юноши результатов не принесли, они продолжатся в четверг

В Пярнуском уезде продолжается операция по поиску 19-летнего Йоханнеса, пропавшего в воскресенье рано утром. Полиция призывает жителей домов, расположенных в Пярну по Таллиннскому шоссе вплоть до поселка Сауга, а также жителей района Май осмотреть здания и постройки рядом с местом жительства, передает "Актуальная камера".

Поиски 19-летнего Йоханнеса пока ни к чему не привели. В воскресенье, 29 октября, около 5 часов утра юноша вышел из ночного клуба Vaarikas и исчез. Полиция начала поисковую операцию только 31 октября вечером, как только родственники парня заявили о случившемся. К поискам привлечены и добровольцы. Проверены все дворы, подвалы и пустующие здания в центре города. Осмотрены парки и улицы, ведущие к жилому району Май. Поисковые отряды обращают внимание на все детали.

Мобильный телефон юноши отключен. Официально молодой человек проживает в деревне Нурме в волости Сауга вблизи Пярну. В первой половине дня полиция планировала привлечь к поискам вертолет, но из-за погодных условий этого сделать не удалось. Для поисков использовали 2 беспилотных летательных аппарата. Один исследовал территорию вдоль взморья и прилегающую к району Май. Второй, который может работать и в темное время суток, еще раз проконтролирует волость Сауга.

"Поиски продолжаются в районе Сауга. Вдобавок к этому, с лодки проверили берега реки. Работа будет продолжена и в четверг, т.к. в темноте это делать невозможно", – сказала представитель пярнуского отделения полиции Карин Уйбо.

Полиция просит жителей Пярну внимательно осмотреть территорию вокруг своих домов, проверить сараи и хозпостройки и сообщить о возможных находках по телефону 112. Анонимность гарантирована. Участники поисков надеются на положительный исход.

Полицейские предупреждают: в ночном клубе, на вечеринке не оставляйте друга в одиночестве, особенно, если он злоупотребил алкоголем.

Пропавший Йоханнес. Автор: ERR

Фото Йоханнеса с камеры видеонаблюдения. Автор: Департамент полиции и погранохраны.