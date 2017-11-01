МИД Ливии в Таллинне: причина миграционного кризиса - экономические проблемы

Причиной миграционного кризиса являются экономические проблемы, и по этой причине Ливия ждет от международного сообщества главным образом финансовую помощь — об этом заявил в среду в Таллинне министр иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухамед Таха Сиала.

"Говоря откровенно, мы не способны в одиночку обустроить прибрежные территории. Нам нужна международная помощь и она уже поступает. Европейский союз оказывает часть этой помощи, поддерживают нас и страны вне пределов Европы", - сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером Таха Сиала.

"Они должны разделить с нами расходы. Мы боремся не только за свое благо, но и во имя блага всех их. Это касается не одной только Ливии, поэтому связанные с миграционным кризисом расходы мы должны поделить между собой", - подчеркнул Сиала.

По его словам, Ливия ждет от мирового сообщества продовольственную и медицинскую помощь, но все же важнее финансовые вливания, добавил министр, выделив особо проекты, создающие новые рабочие места в Африке.

"Это поможет изменить образ мышления потенциальных мигрантов из стран Африки. Если они найдут на родине хорошую работу, то ни один человек и не подумает о том, чтобы уехать из своей страны, бросить свою семью, - пояснил Сиала. - С самого начала причины кризиса крылись в экономике".

Свен Миксер напомнил, что 29-30 ноября состоится саммит Африка — Европейский союз, который, по сообщению Европейской комиссии, сосредоточится, среди прочего, на поиске решения проблем молодежной безработицы, создания новых рабочих мест, инвестиций, торговли и безопасности.