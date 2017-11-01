Налоговая реформа: с нового года многим придется самостоятельно высчитывать свой подоходный налог

Уже с начала следующего года в Эстонии будет действовать новая система налогов, в результате которой необлагаемый налогом минимум поднимется со 180-ти до 500 евро. На практике это означает, что у людей с низкими зарплатами реальный доход увеличится на 64 евро в месяц. В то же время тем, кто получает зарплату брутто свыше 1200 евро с 1-го января придется самостоятельно высчитывать свой необлагаемый налогом доход. В связи с этим сегодня налогово-таможенный департамент созвал пресс-конференцию, чтобы в очередной раз пояснить суть и детали предстоящих нововведений. В деталях разбирался наш корреспондент Александр Семенов.