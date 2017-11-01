Актуальная камера 1.11.2017 (20:00)

В октябре 2017 года в Эстонии произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и травмы получили 116 человек — об этом BNS сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 31 октября, Маардуское горсобрание переизбрало руководителем местной администрации Владимира Архипова.
В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.
Министр культуры Индрек Саар объявил памятником культуры административное здание ветеринарной лечебницы Пийра, находящейся под Раквере.