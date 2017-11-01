Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

Вступающая в силу с нового года система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий. В декабре пенсионеры должны подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы размер пенсии не уменьшился, передает "Актуальная камера".

Как пояснила руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Каюмник, сейчас налог не начисляется на первые 236 евро пенсии.

"С нового года эта сумма больше не будет учитываться, то есть пенсии будут облагаться налогом уже с первого евро. Это значит, что если пенсионер не подал заявление в Департамент социального страхования об учете не облагаемого налогом минимума, тогда размер его пенсии может уменьшиться", – сказала Кати Каюмник.

Пенсионерам очень важно уже в декабре подать заявление в Департамент социального страхования для учета не облагаемого налогом минимума. Все те, у кого сейчас не подписан договор будут оповещены об изменениях.

Система расчета подоходного налога станет ступенчатой

Согласно новой системе расчета подоходного налога при брутто доходе до 1200 евро в месяц не облагаемый налогом минимум составит 500 евро, при доходе 2100 евро и выше – налогом будет облагаться весь доход целиком. А вот не облагаемая подоходным налогом сумма, находящаяся между этих двух значений, будет вычисляться по формуле.

"Если доход составляет больше 1200, размер не облагаемого налогом минимума будет вычисляться при помощи специального уравнения. Чем больше человек зарабатывает, тем меньше будет становиться не облагаемый налогом минимум. Например, у брутто-зарплаты 1500 евро не облагаемый налогом минимум будет уже 333 евро", – сказала глава отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

Новая система будет учитывать общую сумму дохода, включая все дополнительные заработки, прибыль от сдачи имущества в аренду, дивиденды и тому подобное. Поэтому к началу 2018 года важно посчитать свои общие ежемесячные поступления и подать соответствующее заявление работодателю. Если раньше можно было только учитывать или не учитывать не облагаемый налогом минимум, то сейчас добавилась еще одна возможность – человек может сам ежемесячно устанавливать сумму, на которую налог начисляться не будет. В размере до 500 евро.