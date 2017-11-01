rus.err.ee

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева, "Актуальная камера"
Эстония

Вступающая в силу с нового года система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий. В декабре пенсионеры должны подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы размер пенсии не уменьшился, передает "Актуальная камера".

Как пояснила руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Каюмник, сейчас налог не начисляется на первые 236 евро пенсии.

"С нового года эта сумма больше не будет учитываться, то есть пенсии будут облагаться налогом уже с первого евро. Это значит, что если пенсионер не подал заявление в Департамент социального страхования об учете не облагаемого налогом минимума, тогда размер его пенсии может уменьшиться", – сказала Кати Каюмник.

Пенсионерам очень важно уже в декабре подать заявление в Департамент социального страхования для учета не облагаемого налогом минимума. Все те, у кого сейчас не подписан договор будут оповещены об изменениях.

Система расчета подоходного налога станет ступенчатой

Согласно новой системе расчета подоходного налога при брутто доходе до 1200 евро в месяц не облагаемый налогом минимум составит 500 евро, при доходе 2100 евро и выше – налогом будет облагаться весь доход целиком. А вот не облагаемая подоходным налогом сумма, находящаяся между этих двух значений, будет вычисляться по формуле.

"Если доход составляет больше 1200, размер не облагаемого налогом минимума будет вычисляться при помощи специального уравнения. Чем больше человек зарабатывает, тем меньше будет становиться не облагаемый налогом минимум. Например, у брутто-зарплаты 1500 евро не облагаемый налогом минимум будет уже 333 евро", – сказала глава отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

Новая система будет учитывать общую сумму дохода, включая все дополнительные заработки, прибыль от сдачи имущества в аренду, дивиденды и тому подобное. Поэтому к началу 2018 года важно посчитать свои общие ежемесячные поступления и подать соответствующее заявление работодателю. Если раньше можно было только учитывать или не учитывать не облагаемый налогом минимум, то сейчас добавилась еще одна возможность – человек может сам ежемесячно устанавливать сумму, на которую налог начисляться не будет. В размере до 500 евро.

Редактор: Ирина Киреева

подоходный налогне облагаемый налогом минимум


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

обновление ид-карт осложнилось
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.

В октябре в ДТП в Эстонии погибли два человека

В октябре 2017 года в Эстонии произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и травмы получили 116 человек — об этом BNS сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

стрельба на площади Вабадузе
17:44
16:26
13:58
14:42
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Швыдкой в студии "Актуальной камеры"

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

ЭКОНОМИКА
31.10

Эттингер: из-за брексита другие страны будут больше платить в бюджет ЕС

31.10

Эстонская касса по безработице и Swedbank AS заключили соглашение о сотрудничестве

31.10

Оборот Eesti Energia в третьем квартале снизился на 8%

31.10

A&R Carton инвестирует 6 млн евро в расширение производства

31.10

Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:54

В четверг обещают дождь, мокрый снег, +7..+9

21:53

В октябре в ДТП в Эстонии погибли два человека

21:34

Поиски пропавшего в Пярну юноши результатов не принесли, они продолжатся в четверг

21:22

ФОТО: в рамках испытаний стоимостью 100 000 евро в Вяйке-Маарья подожгли дом Обновлено

21:21

Центристы сформируют в Таллинне коалицию с Партией зеленых

21:08

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

20:45

Ратас в прямом эфире "АК": Кылварт – кандидат в председатели горсобрания Обновлено

20:41

Актуальная камера 1.11.2017 (20:00)

19:55

Таллиннские власти намерены реализовать проект по ограничению движения транспорта в Старом городе

19:41

МИД Ливии в Таллинне: причина миграционного кризиса - экономические проблемы

19:24

Трамп решил прекратить лотерейную раздачу грин-карт

19:09

Владельцы 18 000 уязвимых ID-карт смогут обновить их только в полиции Обновлено

19:00

МОК отстранил двух российских лыжников от участия в ОИ и аннулировал их результаты в Сочи-2014

18:26

Мэром Нарвы избран Тармо Таммисте

Полезно знать

Топ читаемости
10:57

"Остался последний номер" или как нами манипулируют сайты бронирования отелей

31.10

Префект: открыв огонь на площади Вабадузе, полиция действовала по инструкции Обновлено

31.10

Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину Обновлено

14:06

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

12:20

ФОТО: после длительной реконструкции вновь открылся погранпункт "Нарва-2"

31.10

СМИ: на площади Вабадузе полиция застрелила Яануса Кяэрманна, брата основателя Transferwise

19:09

Владельцы 18 000 уязвимых ID-карт смогут обновить их только в полиции Обновлено

31.10

Неадекватное поведение застреленного полицией мужчины было вызвано его психическим состоянием

11:53

Лучшая эстонская гимнастка 2016 года Яника Вартлаан будет выступать за Украину

29.10

Родители детей с ограниченными возможностями протестуют против нового закона

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:55

Таллиннские власти намерены реализовать проект по ограничению движения транспорта в Старом городе

12:09

В Таллинне пройдет большая ярмарка труда

12:09

В среду днем облачно и осадки, 0..+8

12:09

Использование датчика угарного газа станет обязательным с 2018 года

11:19

Департамент проведет в Нарве курс спасателя для членов правлений квартирных товариществ

10:08

В Йыхви пройдет инфочас для работодателей о найме на работу людей с ограниченными возможностями

31.10

Эстония завоевала бронзовую медаль на молодежном ЧМ по карате в Испании

31.10

На обслуживание дорог в зимний период предусмотрено 15 миллионов евро

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: