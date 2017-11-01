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Центристы сформируют в Таллинне коалицию с Партией зеленых ({{commentsTotal}})

Эстония
Пресс-конференция
Пресс-конференция "зеленых". Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Центристская партия намерена приобщить к управлению городом Партию зеленых, которая не прошла на выборах в горсобрание Таллинна.

Таллиннский совет Центристской партии в среду принял решение поддержать подписание коалиционного соглашения с Партией зеленых Эстонии. Зеленые получат одно место вице-мэра, передает новостной портал ERR.

Кандидат в мэры Таллинна Таави Аас сказал, что центристы и "зеленые" разделяют общие принципы, такие как социальная защищенность и забота как о людях, так и природе.

"То, что среди пост одного из вице-мэров будет принадлежать партии Зеленых поможет внести больший вклад в защиту окружающей среды на уровне городского управления. Это позволит нам развивать "зеленый" образ мышления, больше заботиться об окружающей среде и природе и, возможно, это позволит нам в будущем завоевать титул Европейской зеленой столицы", - пояснил Аас.

Он отметил также, что несмотря на то, что Партия зеленых не представлена в городском собрании, полученное центристами большинство мест, позволяет взять на себя право и привлечь к работе в городе политиков, у которых есть свежие идеии и желание развивать Таллинн.

Председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова отметила, что она и ее однопартийцы рады тому, что в коалиционном договоре прописаны пункты, являющиеся для них крайне важными. Среди них, превратить Таллинн в свободный от пестицидов город, использование альтернативных источников энергии при строительстве новых зданий, а также создание в городе условий для людей с ограниченными возможностями. 

"Для нас самым проблемным вопросом остается запланированное строительство Рейди теэ. Но уже во время переговоров мы договорились о том, что мы будем искать оптимальное решение, которое устроило бы обоих партнеров и, в то же время, было бы максимально дружелюбным по отношению к окружающей среде", - сказала Измайлова.

Уже завтра, в 11 часов, в Таллиннском Ботаническом саду состоится подписание коалиционного договора и будут обнародованые все пункты двустороннего соглашения. Свои подписи под документом поставят кандидат на пост мэра Таави Аас и председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.

Редактор: Надежда Берсенёва

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