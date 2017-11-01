В октябре в ДТП в Эстонии погибли два человека

В октябре 2017 года в Эстонии произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и травмы получили 116 человек — об этом BNS сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Ведущий сотрудник департамента Кальмер Тикерпе сказал, что октябрь в этом году был спокойнее октября прошлого года. "В 2016 году октябрь был особенно тяжелым, тогда в ДТП погибли 12 человек. В этом году погибли два человека. Но это не дает нам права успокаивать себя, поскольку в двух семьях произошла трагедия, которая пройдет через всю их жизнь. До тех пор, пока на наших дорогах будут гибнуть люди, мы должны предпринимать еще больше усилий, чтобы предотвратить это — и полицейские, и вся общественность в целом", - подчеркнул Тикерпе.

В 30 произошедших в Эстонии ДТП одним из их участников были пешеходы — один пешеход погиб и 29 получили травмы. С участием велосипедистов произошло пять аварий, в результате погиб один человек и травмы получили четверо.

В конце октября на кладбище Раади под мусорную машину, сдававшую задним ходом, попал 62-летний мужчина, который погиб на месте происшествия. 10 октября в Ляхте близ Тартуского уезда под колесами машины погибла 9-летняя девочка.

Тикерпе призвал людей самим следить за тем, чтобы они сами и члены их семей были готовы к перемещению по темным улицам.

"Автовладельцы ответственны за то, чтобы у их машин были соответствующие требованиям шины, чтобы автомобили были технически в порядке. Больше всего за безопасность отвечает сам человек, не полицейский, не дорожный рабочий или кто-то еще. Проверьте свой автомобиль, прикрепите к одежде своих близких отражатель. Давайте проявим больше заботы о себе и о близких", - призвал Тикерпе. Он напомнил, что отражатель на одежде пешехода нужен не полицейскому, а водителю, чтобы вовремя увидеть человека на дороге.

В октябре полицейские отстранили от управления автомобилем более 500 нетрезвых водителей, из них 223 находились в уголовно наказуемой степени опьянения, то есть, в их крови алкоголя было 1,5 промилле и более. 34 водителя сели за руль в состоянии наркотического опьянения.

В этом году в ДТП в Эстонии погибли 39 человек, девять из них передвигались на велосипедах или мопедах. В прошлом году погибших было 58 человек, из них 22 — велосипедисты.