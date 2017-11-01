В четверг обещают дождь, мокрый снег, +7..+9

Ночью на востоке Эстонии будет ясно или небольшая облачность, без осадков. На западе страны облачность увеличится. На островах и западном побережье – дождь, на материке – снег. Кое-где туман и гололед. Ветер юго-восточный 4-10, утром на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха – от -2 до -8, на побережье – до +2, на островах – до +8°C.



Днем будет облачно. На западе страны пройдет дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, на северном побережье порывы до 13 м/с,к вечеру ослабеет. Температура воздуха – от 0 до +5, на островах и западном побережье – от +7 до +9°C.