В четверг обещают дождь, мокрый снег, +7..+9

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"Актуальная камера"
Погода

Ложбина низкого давления с Ботнического залива перемещается через Эстонию в сторону Латвии. Над Восточной Эстонией усиливается гребень высокого давления, передает "Актуальная камера".

Ночью на востоке Эстонии будет ясно или небольшая облачность, без осадков. На западе страны облачность увеличится. На островах и западном побережье – дождь, на материке – снег. Кое-где туман и гололед. Ветер юго-восточный 4-10, утром на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха – от -2 до -8, на побережье – до +2, на островах – до +8°C.

Днем будет облачно. На западе страны пройдет дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, на северном побережье порывы до 13 м/с,к вечеру ослабеет. Температура воздуха – от 0 до +5, на островах и западном побережье – от +7 до +9°C.

Редактор: Ирина Киреева



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