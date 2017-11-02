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Волейболисты "Сааремаа" взяли верх над командой "Пярну" ({{commentsTotal}})

Спорт
Волейболисты
Волейболисты "Сааремаа" не знают поражений. Автор: Saaremaa Võrkpalliklubi Facebook
Спорт

В центральном поединке очередного тура Балтийской волейбольной лиги накануне вечером в Курессааре встретились команды "Сааремаа" и "Пярну". 

В дуэли двух лидеров уверенную победу одержали хозяева площадки - 3:0. Самым результативным в их составе стал Тоомаш Халанда, набравший 16 очков, передают утренние новости ETV+. 

На старте сезона сааремаасцы выиграли шестой матч из шести и с 18 очками лидируют в турнирной таблице. 

У пярнусцев также 18 очков, но они провели на одну игру больше.

Редактор: Сергей Михайлов

волейбол


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