Волейболисты "Сааремаа" взяли верх над командой "Пярну"

В центральном поединке очередного тура Балтийской волейбольной лиги накануне вечером в Курессааре встретились команды "Сааремаа" и "Пярну".

В дуэли двух лидеров уверенную победу одержали хозяева площадки - 3:0. Самым результативным в их составе стал Тоомаш Халанда, набравший 16 очков, передают утренние новости ETV+.

На старте сезона сааремаасцы выиграли шестой матч из шести и с 18 очками лидируют в турнирной таблице.

У пярнусцев также 18 очков, но они провели на одну игру больше.