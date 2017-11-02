Министр обороны Британии уволился из-за обвинений в домогательствах

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, о которых на днях сообщила британская пресса.

Как передает Би-би-си, его отставку уже приняла премьер-министр Тереза Мэй.

В последние дни в британском парламенте широко обсуждалась традиционно процветавшая там культура сексуальных домогательств.

"В последние дни всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять", - говорится в заявлении Фэллона об отставке, обнародованном канцелярией премьер-министра Великобритании.

Во время работы министром Фэллону доводилось посещать и Эстонию.