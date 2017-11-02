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Трамп выступил за казнь нью-йоркского террориста ({{commentsTotal}})

За рубежом
Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выступает за смертную казнь для 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, 31 октября совершившего террористический акт в Нью-Йорке.

"Нью-йоркский террорист с удовольствием просил повесить флаг "Исламского государства"в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил еще 12. Он должен получить смертный приговор", — заявил президент США. которого в четверг, 2 ноября, цитирует Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост.

При этом он собирался вывесить флаги "Исламского государства" спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

трамптеракт в нью-йорке


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