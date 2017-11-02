В волости Вайвара шесть человек пострадали в результате ДТП

В четверг утром в результате столкновения двух автомобилей в волости Вайвара Ида-Вируского уезда пострадали шесть человек.

Информация о ДТП на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва поступила полиции около 7 часов утра, передает портал новостей вещания ERR.ee.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В больницу с место происшествия были доставлены шесть человек.

Движение в районе аварии нарушено.