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В Мустамяэ неизвестный мужчина напал на ребенка: полиция просит помощи очевидцев ({{commentsTotal}})

Эстония
Бульвар Сыпрузе в Мустамяэ.
Бульвар Сыпрузе в Мустамяэ. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В конце сентября в столичном районе Мустамяэ неизвестный мужчина схватил 10-летнюю девочку и удерживал ее силой. В ситуацию вмешался случайный прохожий. Нападавший скрылся. Полиция просит помощи в установлении его личности.

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент произошел 26 сентября.

В тот день полиция получила сообщение о том, что у остановки "Лийваку" мужчина, личность которого не установлена, приблизился к 10-летней девочке, схватил ее и удерживал силой. По этому случаю было начато уголовное делопроизводство.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого происшествия, узнал человека по описанию либо имеет какую-либо информацию, которая может помочь, связаться с властями по номеру 612 5723 или 5301 9901 или написать по адресу igor.uskevits@politsei.ee.

По собранной к этому времени информации, мужчина стал преследовать ребенка, когда девочка вышла на остановке "Лийваку" из троллейбуса четвертого маршрута. Мужчина шел за девочкой до находящегося рядом магазина, затем приблизился к ней, схватил ребенка и удерживал силой. В ситуацию вмешался прохожий, после чего мужчина убежал.

По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне, полицейские сразу же начали выяснять обстоятельства происшествия.

"Для того, чтобы установить личность и задержать этого человека, ведется активная работа. Мы просмотрели записи камер видеонаблюдения этого района, проверили лиц из группы риска, чье поведение могло бы указывать на похожие деяния в этом районе. Но нам нужно больше информации, чтобы собрать доказательства для установления личности этого человека", – сказал Рандлайне. 

Рандлайне просит и мужчину, который вмешался в ситуацию, обязательно связаться с полицией.

"Крайне важно, чтобы люди сразу же сообщали о таких инцидентах на номер 112, тогда полиция сможет оперативно отреагировать, начать поиски по горячим следам и быстрее задержать злоумышленника. Позвонив на 112, надо как можно подробнее описать человека – его внешность, приметы, одежду, направление движения. Чем позже информация о преступлении поступает в полицию, тем сложнее выяснить обстоятельства происшествия, собрать улики и задержать преступника", –  подчеркнул Рандлайне.

Согласно информации, собранной полицейскими, это был мужчина средних лет. Он говорил по-эстонски с акцентом. Его рост 170-175 см, он полного телосложения, круглолицый, с выступающим вперед подбородком. На момент нападения у него были гладко зачесанные волосы, собранные в "хвост". На нем были очки в круглой оправе, он носил темные усы и был небрит.

Редактор: Сергей Михайлов

мустамяэнападение на ребенка


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