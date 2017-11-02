Больничная касса усилит контроль за выдачей листков нетрудоспособности

С апреля следующего года работодатели будут видеть листки нетрудоспособности своих работников с первого дня их открытия, а при отсутствии счетов за лечение и рецептов у семейных врачей могут начать выяснять обоснованность открытия больничного.

Об этом заявил глава Больничной кассы Райн Лаане в опубликованном в четверг, 2 ноября, интервью изданию Eesti Päevaleht.

Он пояснил, что если сейчас человек обращается к семейному врачу и делается вывод, что он работать не в состоянии, то ему открывается листок нетрудоспособности. Однако работодатель в настоящее время не имеет доступа к этому листку.

"Хорошо, если работник сообщает, что он заболел и не может выйти на работу. С апреля появится решение, которое позволит работодателю видеть листок нетрудоспособности с первого дня его открытия", - сказал Лаане.

По его словам, Больничная касса намерена усилить контроль за обоснованностью оформления больничных.

"Наши мысли движутся в том направлении, что если семейный врач открывает такой листок, а потом не появляется ни одного счета за лечение и ни одного рецепта, который бы подтвердил получение человеком лечения, то у семейного врача нужно спросить, что происходит. Отдыхает ли человек дома просто так? На каком основании выдан этот листок нетрудоспособности?", - заявил Лаане.

По словам председателя правления Больничной кассы, ситуация становится особенно вызывающей, когда люди на больничном публикуют в Facebook свои фотографии из туристических мест.

"Это оскорбляет чувство справедливости людей и обременяет бюджет Больничной кассы. Это одна из возможностей, как с помощью инфотехнологий повысить дисциплинированность людей и семейных врачей", - добавил Лаане, который раньше возглавлял Microsoft Eesti.

Если в следующем году выяснится, что Больничная касса переоценила количество средств на оплату листков нетрудоспособности, то эти деньги можно направить на другие задачи, такие как оплата услуг врачей-специалистов, лекарств от рака и компенсации при покупке лекарств.