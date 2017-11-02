Рейн Таарамяэ примет участие в соревнованиях в Нарве

Один из сильнейших профессиональных эстонских велогонщиков Рейн Таарамяэ в субботу, 4 ноября, примет участие в VI этапе кубка Эстонии по циклокроссу Souda, который пройдёт в Нарве в зоне отдыха Йоаорг.

Как сообщают организаторы соревнований, нарвский этап циклокросса Таарамяэ рассматривает в первую очередь как тренировочный старт.

Старт элитной группы, в которой выступят Рейн Тарамяэ и другие известные велогонщики из Эстонии и Финляндии, начнется в 14:10.

Со следующего года Рейн Таарамяэ будет выступать за французскую команду Direct Energie.

С 2016 года Таарамяэ выступал за российскую команду "Катюша".

Самую важную победу в "Катюше" Таарамяэ одержал в прошлом году, выиграв этап "Джиро д’Италия". На счету 30-летнего эстонца также победа в общем зачете "Тура Словении".

До "Катюши" Таарамяэ работал в казахстанской "Астане" и французской команде Cofidis.