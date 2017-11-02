Серия аварий в Крыму на этой неделе признана диверсией

Две аварии на газопроводах и обрушение линии электропередачи в Крыму, произошедшие 31 октября и 1 ноября, признаны диверсиями.

Это следует из сообщения Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о возбуждении трех уголовных дел по фактам диверсий на полуострове, которое поступило агентству ТАСС в четверг, 2 ноября.

"Следственным отделом УФСБ возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 31 октября и 1 ноября произошли аварии сразу на двух линиях газопровода в районе Алушты. Кроме того, обрушилась линия электропередачи. На данный момент подача газа восстановлена.