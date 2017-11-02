Исследование банка SEB о финансовом поведении молодежи

Проведенное в 2017 году банком SEB исследование финансового поведения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет говорит о хороших навыках планирования бюджета и руководства ежедневными финансами, демонстрирует прозорливость молодых людей и их активность на рынке труда. Тем не менее молодым людям ощутимо недостает предпринимательской амбициозности и смелости в сфере управления своими финансами. С подробностями руководитель коммуникаций банка SEB Юлия Пильман: