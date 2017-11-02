Михаил Кылварт: я надеюсь на конструктивное сотрудничество с зелеными в Таллинне ({{commentsTotal}})
Члены совета Таллиннского отделения Центристской партии утвердили решение о создании коалиции с партией «Зеленые Эстонии» и подписание коалиционного договора. «Зеленым» также будет принадлежать пост одного из вице-мэров. В интервью нашему корреспонденту Игорю Журьяри выдвинутый центристами на пост председателя столичного городского собрания Михаил Кылварт заявил, что надеется на конструктивное сотрудничество с зелеными.