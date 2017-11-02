ФОТО и ВИДЕО: каким будет мемориал жертвам коммунизма в Маарьямяэ

Осенью следующего года в Маарьямяэ в Таллинне планируется построить мемориал жертвам коммунизма "Путь" ("Teekond"), который будет расположен на территории в 30 000 квадратных метра и обойдется почти в 8 млн евро.

В среду Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и консорциум, в который входят OÜ Tafrix, Graniittirakennus Kallio Oy, Verston Ehitus OÜ и GRK Infra AS подписали договор о строительстве мемориала жертвам коммунизма и памятника офицерам.

Запланированная стоимость строительства мемориала - 6,6 млн евро (без НСО). Проектирование будет оплачено из средств Эстонского фонда помощи репрессированным и государственного бюджета, а строительство комплекса — из государственного бюджета.

Разработанный архитектурным бюро JVR OÜ проект был выбран в прошлом году из 12 представленных на конкурс работ.

Мемориал будет состоять из двух частей: "Путь" и "Домашний сад". Чтобы попасть в Домашний сад, нужно пройти Путь, а Путь начинается из Домашнего сада.

Путь, символизирующий слияние надежды и безнадежности, будет выполнен в виде черного, прямого, напоминающего туннель коридора, на стенах которого висят таблички с именами жертв коммунизма. Часть табличек оставлены пустыми, символизируя безымянных жертв коммунизма. Эта часть мемориала должна создать пространственное ощущение системы, которая селектирует людей, а также решает их судьбу.

Пройдя Путь, посетитель будет попадать в Домашний сад, символизирующий слияние мечты, воспоминаний и тоски по дому. Сад будет расположен во впадине, середину которой занимает площадь, окруженная высаженными на склонах яблонями. На площади будет установлен прямоугольный темный камень, у которого можно будет проводить памятные церемонии. Бетонному полу на площади будет придан рисунок, напоминающий дощатый пол в деревенском доме.

В мемориале также запланирован памятник офицерам, который должен состоять из длинной темной стены с сильной, но мрачной фигурой офицера.

RKAS призывает проверить данные о жертвах коммунизма на сайте http://memoriaal.ee/. При необходимости данные можно изменить или дополнить до конца этого года.