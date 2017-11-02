В среду вечером Центристская партия сделала неожиданное заявление о привлечении в правящую коалицию в Таллинне партии "зеленых", которая не смогла пройти в столичное горсобрание на выборах 15 октября. В четверг стороны подписали коалиционный договор на четырех страницах, важное место в котором уделено окружающей среде и городскому планированию.

Церемония подписания соглашения состоялась в Ботаническом саду в Таллинне в четверг, 2 ноября.

Коалиционный договор подписали от Центристской партии Таави Аас, а от партии "Зеленые Эстонии" - председатель правления политической силы Зюлейха Измайлова.

"Центристская партия Эстонии и партия "Зеленые Эстонии" разделяют ориентированное на человека и социальное мировоззрение, которое придает большое значение сбалансированному и устойчивому развитию", - говорится в соглашении.

"Мы вместе хотим, чтобы Таллинн был заботливым, инновационным, интеллектуальным и придерживающимся "зеленого" образа мыслей городом, который снижает выбросы углекислого газа городскими учреждениями и адаптируется к изменению климата. Мы вместе понимаем, что имеющее широкую базу и вовлекающее управление городом дает наилучшие возможности для развития города и выработки новых идей. Наша задача - сформировать городское пространство, которое определит облик Таллинна для последующих поколений", - заявили центристы и "зеленые".

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