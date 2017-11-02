Таави Аас о коалиции с партией "Зеленые Эстонии"

Члены совета Таллиннского отделения Центристской партии утвердили решение о создании коалиции с партией «Зеленые Эстонии» и подписание коалиционного договора. «Зеленым» также будет принадлежать пост одного из вице-мэров. В эти минуты в Таллиннском ботаническом саду проходит подписание коалиционного договора. Свои подписи под документом поставят кандидат на пост мэра Таави Аас и председатель партии "Зеленые эстонии" Зюлейха Измайлова. Почему коалиция формируется именно с "зелеными" ? С этим вопросом наш корреспондент Маргарита Черняева обратилась к Таави Аасу.