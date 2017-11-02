Заключение договоров страхования жизни становится актуальнее

За 9 месяцев текущего года страховая компания Swedbank выплатила в виде компенсаций по договорам страхования жизни более 1 600 000 евро. Самые крупные компенсации были выплачены в связи с травмами, полученными при падении с большой высоты - это более 9000 евро и в ДТП с мотоциклом — более 7000 евро. Самая большая компенсация была связана с погашением остатка по кредиту за погибшего в пожаре — около 60 000 евро. С подробностями представитель банка Swedbank Лидия Кальюнди: