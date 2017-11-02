В четверг днем снег, мокрый снег, 0...+9

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
Осенью следующего года в Маарьямяэ в Таллинне планируется построить мемориал жертвам коммунизма "Путь" ("Teekond"), который будет расположен на территории в 30 000 квадратных метра и обойдется почти в 8 млн евро.
В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.
В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.
Министр культуры Индрек Саар объявил памятником культуры административное здание ветеринарной лечебницы Пийра, находящейся под Раквере.