"Фортепианные зверюшки" ищут детей по всей Эстонии

Начался всеэстонский конкурс по поиску детей от 8 до 14 лет, которые исполнят именные роли в концерте-спектакле "Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке". Концерт-спектакль, входящий в музыкальную программу EV100, пройдет в апреле 2018 года в десяти местах Эстонии.

Концерт-спектакль "Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке" организуется в честь столетия Эстонской Республики, и в каждом месте его проведения будет привлечен местный молодой талантливый пианист в возрасте от 8 до 14 лет.

"В каждом уезде с помощью конкурса, проводимого в интернете, будет выбрано по одному исполнителю роли самого себя в концерте-спектакле", – рассказала создатель "Фортепианных зверюшек" Катри Ребане.

Приглашаются все дети и молодые люди, которые интересуются музыкой и знакомы с игрой на фортепиано.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице www.klaveriloomad.ee, записать музыкальное произведение на свой выбор или собственного сочинения и загрузить запись на Youtube.

Дети и молодежь из всех уездов Эстонии смогут принять участие в конкурсе с 1 ноября до 4 декабря. Победители будут объявлены 8 декабря.

Кроме главного приза конкурса – именной роли в новом концертном представлении – жюри присудит призы лучшим фортепианным композициям собственного сочинения и вручит поощрительные премии.

Концертное представление "Фортепианные зверюшки. Жизнь в музыке" представляет собой историю о любви к дому и музыке, а также о важности каждой личности в мире. На сцене выступят актер Маргус Табор, художница Керстин Халлик, музыканты Катри Ребане, Михкель Мяльганд, Пеэтер Ребане и Кристьян Прикс. Автор музыки – Катри Ребане, постановщик – Ааре Тойкка.