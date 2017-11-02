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Finnair взвешивает пассажиров перед полетом ({{commentsTotal}})

За рубежом
Финский национальный авиаперевозчик предложил пассажирам взвеситься перед полетом.
Финский национальный авиаперевозчик предложил пассажирам взвеситься перед полетом. Автор: Valentin Hintikka/Creative Commons
За рубежом

В аэропорту Хельсинки-Вантаа все пассажиры Finnair по желанию могут взвеситься вместе со своим багажом. И хотя нововведение объясняют исключительно научными целями, некоторые считают, это может стать подготовкой к будущей дискриминации особо тучных путешественников.

Процедура введена 31 октября, а замеры будут производить в два этапа - зимой и летом. Авиакомпания рассчитывает, что зимой в исследовании примет участие 1000-1500 добровольцев.

Пассажиры относятся к нововведению с опаской, поскольку предполагают, что в дальнейшем Finnair поднимет цены на билеты для полных пассажиров.

Такая практика, например, была реализована у тихоокеанского перевозчика Samoa Air, который устанавливал цену билета исходя из веса пассажира. За полет всего на 77 километра пассажир весом 80 кг с багажом 20 кг платил 132 доллара США, тогда как пассажир весом 60 кг без багажа тратил всего 79,20 доллара США.

В Finnair "Фонтанке.fi" рассказали, что единственной целью проводимых измерений пока является лишь уточнение статистических данных Европейского агентства безопасности полетов EASA для их собственной маршрутной сети.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что средний вес пассажира и его багажа - важнейшие параметры при расчете загрузки и центровки самолета. Поэтому отклонения от весов, определенных в 2009 году в среднем по Европе, могут быть решающим фактором.

Редактор: Дина Малова

finnairсамолетавиаперевозчик


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